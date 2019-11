Gedeputeerde stelt Hilvarenbeek gerust: ‘Er is hier nog voldoende ruimte voor woningbouw’

Van Marrienboer was maandagavond op uitnodiging van het raadslid Silvia Bloemsma van de fractie LEV in Hilvarenbeek aanwezig om met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders te spreken over de woningbouw. De boodschap van de gedeputeerde was duidelijk: als de woningbouwplannen voor de gemeente goed zijn onderbouwd, voorziet hij weinig problemen om die te gaan realiseren.

De politiek in Hilvarenbeek wil snel extra woningbouw: met name goedkope starterswoningen, betaalbare woningen voor senioren en huurders en voldoende aanbod voor doorstromers, staat in de eerder dit jaar aangenomen Woonvisie. De gedeputeerde was niet ontevreden over de bouwactiviteiten in de gemeente. ,,In de praktijk constateer ik dat Hilvarenbeek behoorlijk bouwt op dit moment. Op korte termijn is het woningbouwtempo goed.‘’

Volledig scherm Een volle zaal luistert naar de gedeputeerde. © Bertrand Verhelst

Voor de lange termijn is volgens Van Merrienboer van belang dat de plannen voor de woningbouw moeten passen binnen het kader van de zogenaamde ‘duurzame stedelijke ontwikkeling’. ,,Een bouwplan van meer dan elf woningen moet je goed motiveren en onderbouwen. Je moet aantonen dat er een duidelijke woningbouwvraag is en dat er zorgvuldig naar andere locaties is gekeken voordat je naar een uitbreiding gaat.”

Regionaal overleg

Bouwprojecten boven de 25 woningen moeten in een regionaal overleg worden afgestemd. De gedeputeerde brak tijdens de goedbezochte bijeenkomst een lans voor het bouwen in eigen beheer en CPO-projecten. ,,Ik denk dat dat met name ook in kleine kernen een impuls verdient.’’ Zulke projecten zouden volgens hem in het lokaal beleid meer een plek moeten krijgen.