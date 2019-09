Gemeenten Hilvarenbeek en Altena reageren (veel) te traag op vragen van burgers

Rapport Hilvaren­beek: ‘Nieuwbouw scholen St. Jozef en Doelakkers gunstiger dan renovatie’

17 september HAGHORST - Voor zowel basisschool St. Jozef als voor basisschool De Doelakkers in Hilvarenbeek is nieuwbouw een betere optie dan een renovatie van het huidige gebouw. Dat is althans de conclusie van adviesbureau ICS, dat door de gemeente Hilvarenbeek was ingeschakeld om onderzoek te doen naar de staat van de twee verouderde schoolgebouwen.