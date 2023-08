Man slaat ruit van politieau­to stuk bij Tilburgs politiebu­reau

TILBURG - Een politieauto is maandagavond vernield in Tilburg. Het voertuig stond geparkeerd bij het politiebureau aan de Poststraat, toen een man rond 18.40 uur besloot om de ruit in te slaan. De politie vermoedt dat de verdachte, een 33-jarige Tilburger, de auto in brand wilde steken.