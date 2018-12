Getatoeëerde inbreker loopt op dooie gemak rond in woning Diessen, neemt spullen mee, kijkt recht in bewakingscamera, en komt terug voor tweede ronde

DIESSEN - Een getatoeëerde inbreker die op z'n dooie akkertje rondwandelt, dingen meeneemt, weggaat en even later nog eens terugkomt om een tweede lading mee te nemen. Ondertussen kijkt hij ook nog eens recht in de bewakingscamera. De politie toonde dinsdagavond in Opsporing Verzocht de opvallende beelden die de bewakingscamera van de woning aan de Echternachtstraat in Diessen registreerden op 21 mei.