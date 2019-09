Gewapende overval op tankstation in Diessen, overvaller weg met kleine buit

Column ‘We maken elkaar af op de digitale dorpswegen’

18 september Het plattelandsspektakel is weer losgebarsten. Velen krijgen van ontroering een brok in de keel en tranen in de ogen bij het zien van de eerste hakselmachine. Kinderen in de klas kijken dromerig over hun schoolwerk naar buiten, waar tractoren af en aan rijden. Lege kar, volle kar, lege kar, volle kar. Een, twee, drie, vier. Een reusachtig telraam vanuit het klaslokaal, al moeten de kinderen buiten nog veel meer op hun tellen letten.