Geweld tegen verdachte afvaldumper mag, stelt politierechter, die hem veroordeelt tot 160 uur taakstraf

Vakbeurs voor agrariërs in Hilvaren­beek is vooral ook ontmoe­tings­plek

4 september HILVARENBEEK - Op het terrein van de Landbouwvakdagen in Hilvarenbeek kijken Jan Kilsdonk (79) en zijn vrouw Riet (80) hun ogen uit. ,,Ik kan het allemaal niet meer volgen hoor”, zegt Jan over de technische ontwikkelingen in de sector, die elkaar in hoog tempo opvolgen.