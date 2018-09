Zo handig, dit communicatiemiddel. Zeker als je op je kamer zit met een vastgelopen FIFA-spel en het niet uitkomt om naar beneden te lopen om de stroom eraf te halen. We hebben onze digitale community eerlijk gezegd om andere redenen in het leven geroepen. Zodat je door kunt geven dat je later thuis komt, omdat de zoveelste volle trein met studenten aan je neus voorbij raast. Of voor de vraag wie er vanavond kookt, en dan vooral de smakelijke reactie daarop. Soms ook om opvoedkundige statements te maken. Handig dat je dit soort berichten en reacties snel met elkaar kunt delen. Het liefst met een hartje erachter, of een leuke smiley. Ofwel: met zijn allen de gelukkige familie uithangen.