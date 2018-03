Giraffe Finn geboren in Beekse Bergen

Vier nieuwe gezichten in Hilvarenbeekse raad, Wil Vennix (VVD) pakt zetel met voor­keurs­stem­men

22 maart HILVARENBEEK - Wil Vennix, nummer zeven op de kieslijst van de VVD in Hilvarenbeek, komt dankzij voorkeursstemmen in de raad. Hij kreeg met name in Diessen en Haghorst veel voorkeursstemmen, waardoor hij de derde zetel van de VVD inneemt, ten koste van Joris Stok.