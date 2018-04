Graffitispuiter is DOM bezig in Hilvarenbeek

Analyse Voor ego's is geen plek in Hilvaren­beeks poldermo­del

19 april HILVARENBEEK - Er waren felicitaties en complimenten over en weer, dinsdagavond in het Schuttershof in Esbeek. Sneller dan verwacht waren HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA het eens geworden over een programma voor een raadsbrede samenwerking.