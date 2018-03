Grofgebekte jongen (16) uit Hilvarenbeek roept 'kankerpolitie' en moet naar kinderrechter

VIDEO Lijstrekkers Hilvarenbeek stellen elkaar een prangende vraag

14 maart HILVARENBEEK - Het aftellen naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is begonnen. Ook in de gemeente Hilvarenbeek loopt de spanning op bij de vier deelnemende partijen. Wordt Gemeenschapslijst net zoals in 2014 de grootste of wordt HOI Werkt deze verkiezingen de grote winnaar? Of kunnen de kleinere partijen VVD en CDA misschien voor een verrassing zorgen in Hilvarenbeek?