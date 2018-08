Grote verkeersdrukte rond Hilvarenbeek, Decibel Outdoor op punt van beginnen

OPINIE HOI Werkt en Groep Bloemsma hebben boter op het hoofd na uitgestel­de opening Roodloop in Hilvaren­beek

13:40 HILVARENBEEK - De opening van sportaccommodatie De Roodloop is vier weken uitgesteld. Exploitant Laco maakte donderdag bekend dat er nog zoveel moet gebeuren in en rondom het gebouw, dat het niet mogelijk is om op 1 september de sporthal en het zwembad in gebruik te nemen. 1 oktober is nu de streefdatum voor de ingebruikname van het sportcentrum.