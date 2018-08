Hardstylemaatjes Adaro en Ran-D klaar om te vlammen op Decibel in Hilvarenbeek

SCHAIJK - Decibel Toeval bestaat niet. De hardstyle die Thijs Ploegmakers en Randy Wieland gezamenlijk als Gunz for Hire brengen, heeft zijn oorsprong op Decibel in 2011. Komend weekend staan de twee Brabanders er weer.

Nu kunnen ze er om lachen, maar zeven jaar geleden was het even schrikken. Adaro (Thijs Ploegmakers) en Ran-D (Randy Wieland) sloegen begin dat jaar de handen ineen, produceerden een bulk tracks en waren vastberaden om hardstyleminnend Nederland te verrassen met nieuw, samen geproduceerd materiaal.

Decibel Outdoor was het eerste evenement waar de twee als gezamenlijke act voor werden geboekt. ,,Toen we vijf minuten onderweg waren, hoorden we links en rechts wat fluitconcertjes. Wat ging er mis?", vraagt Wieland zich af. Een probleempje met het geluid, zo bleek. ,,Zelf hadden we dat niet door, wij hebben immers zelfs speakers op het podium staan. Na vijf minuten ging het geluid dan toch vol open... en dat was te merken ook."

De vrienden lachen een keer. De welbespraakte Brabanders, die elkaar tien jaar geleden pardoes tegen het lijf liepen, vullen elkaar prima aan. Is Ploegmakers uit Schaijk uitgerateld, dan neemt Zeelander Wieland het probleemloos over. Geen toeval dat de twee elkaar in de studio en op het podium feilloos aanvullen.

Ingehuurd

Typerend is als Wieland wat later dan afgesproken aan komt zetten. Of-ie thee lust? ,,Nee, ik pak het zelf wel, man", zegt de Zeelander, terwijl hij in een keukenkastje duikt. Zo'n tien jaar geleden ontmoetten ze elkaar bij het feestje Hi-Lite (tegenwoordig Noorderlicht) in Schaijk. Wieland: ,,Ik werd ingehuurd om te draaien. Thijs was daar de huis-dj en die kreeg van zijn baas de opdracht om mij een beetje in de gaten te houden. Of ik er iets van bakte..." Ploegmakers zag meteen dat het wel snor zat. Niet veel later doken ze samen de studio in.

Op dat moment kregen beide heren voet aan de grond in het wereldje, maar hadden nog geen wezenlijk doel voor ogen. Ploegmakers: ,,Ja, dat ik graag dj wilde worden. Ik had wat platen gemaakt, was wel bezig. Niet alleen met hardstyle, ook met clubhouse. Maar ik moest me focussen op één doel, want ik wilde van alles en nog wat. Dat schoot niet op. Toen werd het hardstyle." Geen verkeerde keuze, nu hij als Adaro heel de wereld overvliegt.

Artikel gaat verder onder de video

Het nummer Bella Ciao van Gunz for Hire

Om maar te zwijgen over kompaan Wieland. Van diverse studies kwam niet veel terecht, dus zegt hij, als hij er nu op terugkijkt, maar wat blij mee te zijn dat ook hij voor een carrière als hardstyle-dj koos. Dat het samen, onder de artiestennaam Gunz for Hire, goed klikt, leek dan ook vanzelfsprekend.

Maskers

Hun optreden op Decibel Outdoor, zaterdag in Hilvarenbeek, duurt ruim drie kwartier. ,,En dat is lang genoeg. We hebben een visual show, met veel lichteffecten en live vocalen", legt Wieland uit, die het mc'en voor zijn rekening neemt. Zijn kompaan neemt plaats achter de mixer. Dat doen beide heren in stoere pakken, terwijl zij ook maskers dragen.

,,Pfoe, het zweet drupt er met gigantische druppels onderuit. Dat wil je niet weten, man", vertelt Ploegmakers. Hij lacht een keer, gaat dan verder: ,,We creëren een belevingswereld met een maffia- en gangsterthema. Veel energie en catchy sounds. Daar staat Gunz for Hire voor. We hebben veel thematische tracks, zoals Bella Ciao", verwijzend naar de anthem van hitserie Casa de Papel, die te zien is op Netflix.

Quote Onze samenwer­king gaat écht op een natuurlij­ke manier, hè Randy Thijs Ploegmakers (Adaro)

Gangsterthema

Het gangsterthema: daar staat de act voor. Qua uitstraling, maar zeker ook wat de sounds betreft. ,,De leek hoort boem, boem, boem. We verwerken echter heel veel details in onze muziek. We zitten soms een week in de studio te pielen om een 'bliepje' naar wens te maken. Dat geeft karakter aan een plaat, het publiek herkent dat", vertelt Wieland.

De vele boekingen vloeien volgens de mannen voort uit de immense hoeveelheid studio-uren. ,,Het is een misvatting dat wij enkel wat weekenden draaien in clubs en op festivals. Er zijn dagen bij dat we van 's ochtends negen tot drie uur in de nacht aan het produceren zijn", legt Wieland uit.

Vereniging

Produceren, produceren en nog eens produceren. Er gaat veel tijd in zitten. En dat is samen toch anders, dan in je uppie. Desondanks gaat dat Ran-D en Adaro goed af. Ze zeggen elkaar uitstekend aan te voelen. Dan kijken ze elkaar nog eens aan. ,,Het gaat écht op een natuurlijke manier, hè Randy", zegt Ploegmakers dan. ,,Een vereniging van krachten", vult Wieland hem aan.

Laatstgenoemde kijkt een keer naar zijn torso, grijnst een keer. Het opgesloten leven in een muziekstudio is niet altijd even goed voor de gezondheid. ,,Ja, het is weer tijd om uren in de sportschool door te brengen, dat mag wel weer."

Maar eerst wacht Decibel Outdoor, waar de twee vrienden hun laatste optreden van de Armed and Dangerous tour gaan doen. ,,In het voorjaar van 2019 zijn we terug, met een hoop nieuwe tracks en een splinternieuwe show."

Festival in hardere stijlen draait om thema 'energie'



Decibel Outdoor, dat verdeeld is in zes districten, is een festival in de hardere stijlen. Het evenement vindt voor de dertiende keer plaats op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het is de zeventiende editie van het festival dat te doen is van vrijdag tot en met zondag. Vrijdag en zondag zijn enkel bestemd voor de campinggangers, de zaterdag is de festivaldag. De slogan dit jaar luidt fuelled by fanatics, waarbij het thema draait om 'energie'. De anthem van het festival is gemaakt door Tilburger Brennan Heart