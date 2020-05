Het antwoord laat op zich wachten: wel of geen snuffelmarkt in De Roodloop?

HILVARENBEEK - Mag in sportcentrum De Roodloop in Hilvarenbeek nu wel of geen snuffelmarkt worden gehouden? Bert Lavrijsen, directeur van exploitant Laco, zegt dat zijn bedrijf wat dat betreft 'eigenlijk nog zweeft'.

Ondanks dat de rechter onlangs heeft aangegeven dat de gemeente zo’n markt niet kan tegenhouden op basis van de huidige regels. In een brief kondigt de gemeente nu aan dat die worden aangepast. Wat het standpunt is over snuffelmarkten van het college van B en W blijft onduidelijk. Ook Lavrijsen geeft aan dat hij niet weet hoe de huidige regels worden aangepast.

Goed nieuws?

In het oude sportcentrum Hispohal mocht Laco dergelijke markten houden. Het bedrijf sloot ook contracten af voor in De Roodloop. Daar stak het college een stokje voor. Met het argument dat volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geen toestemming mogelijk was. Dat argument werd door de bestuursrechter van tafel geveegd. Goed nieuws dus, dacht Laco.

Nu laat het college weten dat ook een omgevingsvergunning nodig is om een snuffelmarkt te mogen houden. En die had Laco niet aangevraagd. De bestuursrechter gaf al aan: als een burgemeester mee wil werken, dan is daar altijd ruimte voor te vinden. Die duidelijkheid ontbreekt dus nog.

,,De burgemeester laat op korte termijn een gesprek inplannen met de exploitant van De Roodloop. Om kennis te maken en te praten over mogelijke oplossingen", schrijft het college in antwoord op vragen van de fractie LEV over de kwestie. In die toelichting staat verder dat Laco 2500 euro compensatie eist voor geleden schade. De gemeente wijst dat af.

Zwemlessen

'Gelukkig' is in De Roodloop deze week in elk geval een begin gemaakt met de ABC-lessen, zo laat Lavrijsen weten. Vanaf maandag is het weer mogelijk om baantjes te trekken en de zwemverenigingen zijn al welkom. ,,Dat was hard nodig, heel lang zonder inkomsten kunnen we niet", aldus Lavrijsen.