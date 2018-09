Het zwembad van De Roodloop is in Hilvarenbeek geopend: meteen winst voor de Dokkelaers

De laatste dag van de Hispohal is aangebro­ken, 'Het thuisge­voel meenemen is de grootste uitdaging'

28 september HILVARENBEEK - De laatste dag van de Hispohal in Hilvarenbeek is aangebroken. Vrijdagavond hebben de waterpoloërs van De Dokkelaers de eer om de laatste duik in het zwembad te nemen. Een dag later is de grote verhuizing naar de splinternieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop in Hilvarenbeek.