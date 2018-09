Hilvarenbeek laat prognoses op scholen los: Esbeek, Biest-Houtakker en vooral De Driehoek flink in de min

Dat geldt voor De Vlinderakker in Biest-Houtakker en De Wingerd in Esbeek, maar vooral voor de Driehoek. Die enige openbare basisschool gaat terug van 190 naar 148 leerlingen. Dat blijkt uit prognoses die Buro PVG in opdracht van de gemeente heeft opgesteld. De langetermijnprognose houdt op in het schooljaar 2036/2037.

Onduidelijk is waarom met name De Driehoek zo fors achteruit boert. Behalve bevolkingsgegevens is met 'belangstelling' rekening gehouden, maar het wordt niet helder gemaakt waar dat op gestoeld is.

Het totaalaantal leerlingen daalt van 1262 naar 1219. Tegen die stroom in laten drie scholen een lichte groei zien: Starrebos (343 leerlingen over 18 jaar), Willibrordus in Diessen (277) en de Doelakkers (200). De Vlinderakker gaat van 108 naar 98; De Wingerd in Esbeek van 95 naar 80.