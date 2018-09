Hilvarenbeek pakt graffitispuiter aan: niet dus, weten ze in de Doelakkers

'Bestuursdwang' wordt ingezet. Binnen twee weken dient de overtreder zijn graffiti te verwijderen. Zo niet, dan gaat de gemeente daartoe over en worden de kosten in rekening gebracht. Vier maanden later blijkt van die bestuurlijke daadkracht weinig terecht te zijn gekomen. Wijkbewoner Paul Roozen laat weten dat De Doelakkers nog vergeven is van de 'DOM'-tags van de stiekeme spuiter. 'Loop bijvoorbeeld van basisschool Doelakkers over het voetpad naar de kinderboerderij, dan tel je al een twintigtal tags in de openbare ruimte en op en op privé-eigendom. Ik heb mij ook gemeld bij de gemeente, maar moet zelf voor de kosten opdraaien, zeiden ze.' In de Facebook-groep 'Heel Hilvarenbeek in een groep' bewijzen ook anderen met fotootjes dat 'DOM' nog lang niet uit het straatbeeld is verdwenen.