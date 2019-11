Hilvarenbeek: vogelnestkastje hangen in de strijd tegen de eikenprocessierups

In zoektocht naar bedrijfs­ruim­te komt Hilvaren­beek toch weer uit bij Mier­beek-Noord

12 november HILVARENBEEK - In de zoektocht naar nieuwe ruimte voor industrie is het Hilvarenbeekse college toch weer uitgekomen bij Mierbeek-Noord. In 2017 hield de gemeenteraad een uitbreiding van het bedrijventerrein in Esbeek nog tegen.