Hilvarenbeek volgt trend zwartepietendiscussie: geen Zwarte Piet meer

’Hilvaren­beek maakt procedure­fou­ten bij zonnepar­ken in Haghorst en Baarschot’

7 september HILVARENBEEK - In totaal dienen een kleine twintig huishoudens in Haghorst en Baarschot deze week bezwaren in tegen de komst van twee zonneparken in hun woonplaats. Juridisch adviseur Peter van Leest heeft de gemeente Hilvarenbeek wel laten weten dat hij drie weken de tijd neemt voor mogelijke aanvullingen. ,,De gemeente heeft de procedure op een paar punten niet goed gevolgd", vindt Van Leest. Een standpunt waar het college van B en W het overigens niet mee eens is.