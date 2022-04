Hilvarenbeek werkt met man en macht aan derde operastuk: ‘Ook als eerbetoon aan geestelijk vader Michiel’

HILVARENBEEK - Het plotselinge overlijden van Michiel van der Sanden, de schrijver van de nieuwe Beekse opera Confusio , afgelopen oktober was een enorme dreun. Krap een half jaar later is de draad weer opgepakt. Met een nieuwe regisseur en een enthousiaste groep haalt Hilvarenbeek alles uit de kast om halverwege mei een spektakelstuk op te voeren.

Na het grote succes van De Impresario in 2018 en De Canon in 2020 besloten de makers achter de Beekse Opera’s nóg eens de stoute schoenen aan te trekken. Met Confusio zou weer alles uit de artistieke Hilvarenbeekse kast gehaald worden om, net als bij de vorige producties, wederom drie keer De Elckerlyc vol te krijgen. ,,Met zo’n zestig koorleden, muzikanten en dansers op het podium, plus nog mensen voor de decors en de kleding kun je wel spreken van een megaproductie”, constateert muzikaal leider Maarten Jense.

Maar toen overleed Michiel van der Sanden afgelopen oktober. De geestelijke vader van het stuk. ,,Het was echt een schok", vertelt Aad Goedendorp, de zakelijk leider van het ensemble. ,,We wilden toch graag verder met Confusio. Ook als een eerbetoon aan Michiel, want hij heeft zoveel voor de Hilvarenbeekse cultuur betekend.”

Toehappen

Er was alleen een probleem: er was geen regisseur meer. En wie kun je vragen voor zo’n complexe productie? ,,Al vrij snel kwam André van Hest in beeld. Hij is professioneel regisseur, muzikaal zeer goed geschoold en heeft zijn wortels in Hilvarenbeek. Het plaatje was ideaal, maar de kans dat hij zou toehappen klein, dachten we. Hij bleek graag aan te sluiten en verzorgt de regie nu samen met Jacqueline Franken.”

Van Hest knikt instemmend. ,,Michiel heeft een prachtig, amusant stuk achtergelaten, met comedy erin, aria’s en musicalelementen. Het verhaal over twee kloosters – een mannen- en een vrouwenorde – die worden samengevoegd, leent zich voor humor, maar platvloers wordt het nooit. Wat het extra mooi maakt is dat het met hart en ziel gedragen wordt door allemaal Hilvarenbeekse mensen.”

Klassieke muziek toegankelijk

De regisseur voelt zich op zijn plek, geeft hij aan. Hij heeft ‘volop vertrouwen en de ruimte gekregen’ om zijn eigen dingen in te brengen. ,,Het is een groep die zich durft te geven. Met mijn muzikale achtergrond kan ik de koorleden en zingende hoofdrolspelers Roan Raymakers en Catherine Hawkins prima zelf coachen. Toch leg ik met name de nadruk op het spel, zodat ze zich bewust blijven van de sfeer. Daarnaast moeten ze ook op momenten dat ze niet zingen goed in hun rol blijven. Het is echt een stuk dat lekker energiek van het podium spat. Daardoor zal voor sommigen de klassieke muziek in dit stuk ook toegankelijker worden”, zo veronderstelt de regisseur.

Uniek is ook de productie, die in handen is van Jenses KlarinetNsemble. ,,Daarin spelen gedreven amateurs én profs en het bereik van het orkest is zeer groot: van kleine es tot contrabas. Dat geeft een zeer transparant geluid bij de muziek van Puccini, Verdi en Mozart in dit stuk.”

Uit de grond stampen

Alle drie vinden ze het bijzonder dat ze zoiets nu voor de derde keer in Hilvarenbeek ‘uit de grond kunnen stampen’. Jense: ,,De eerste keer was spannend: gaat het dorp dit waarderen? Maar Hilvarenbeek heeft de opera echt omarmd en we krijgen ook van alle kanten steun aangeboden. Prachtig is dat!” Jense

Goedendorp vult aan: ,,Ook met de ruimhartige sponsoring zijn we heel blij, want zo’n productie is peperduur. Je kunt er een leuke tweedehandsauto voor kopen hoor. Door die financiële ondersteuning kunnen we ook de kaartjes betaalbaar houden.”

De derde Beekse Opera Confusio is op 13, 14 en 15 mei in De Elckerlyc Hilvarenbeek. Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.elckerlyc.nu.