Hilvarenbeek wint eerste slag van Reusel-De Mierden in strijd om versmallen Prins Hendriklaan

Aanslag op Tilburgse shishaloun­ge was gericht op broer van de eigenaar

BREDA/TILBURG - De recente aanslag op shishalounge Simit Plaza aan de Heuvel in Tilburg is terug te voeren op een conflict in het ‘criminele circuit’. De nog onbekende daders wilden met de explosie vooral de broer van de eigenaar treffen.

7 februari