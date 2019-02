Hilvarenbeekse fietsster (53) komt onder betonwagen terecht in Helmond

Harrie Nuijten benoemd tot waarnemend burgemees­ter van Hilvaren­beek

26 februari HILVARENBEEK - Commissaris van de Koning Wim van de Donk heeft Harrie Nuijten (69) benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Hilvarenbeek. Nuijten treedt aan in Hilvarenbeek op 1 april. De huidige burgemeester, Ryan Palmen, is per die datum benoemd als burgemeester in Horst aan de Maas.