Hilvarenbeekse sporters geëerd tijdens het Sportgala 2022

Boef en de Gelogeerde Aap uit Tilburg: daar zijn ze weer!

TILBURG - ,,Wij zijn vet hyped om te laten weten dat Boef en de Gelogeerde Aap naar de Hall of Fame komen.” Het Tilburgs muziekduo Tom Maas (Boef) en Thomas Waterreus (de Gelogeerde Aap) is terug van weggeweest, net als in 2017.

27 januari