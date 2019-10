Hilvarenbeekse wethouder Guus van der Put legt zijn functie neer

Volgens een korte verklaring van de gemeente komt Van der Put tot dat besluit ‘vanwege persoonlijke omstandigheden’. Goirlenaar Van der Put was sinds juni 2018 als wethouder actief in Hilvarenbeek en had in zijn portefeuille onder andere ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en duurzaamheid. Voor zijn periode in Hilvarenbeek was Van der Put al wethouder namens de PvdA in Goirle.