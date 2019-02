Hoe God in de kerk van Biest-Houtakker voor brocante week

Omstanders redden bestuur­ster uit auto die op dak in sloot ligt langs A58 Hilvaren­beek

18 februari HILVARENBEEK - Een automobiliste is zondagavond gewond geraakt toen zij rond 21.00 uur in de sloot reed die langs de A58 bij Tilburg loopt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de afslag Hilvarenbeek. Omstanders hebben haar uit de auto gered, terwijl die op zijn dak in de sloot lag. De vrouw was aanspreekbaar na het incident, maar is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht.