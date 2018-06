Hoge Franse prijs voor Hilvarenbeekse organist Ad van Sleuwen

KWF-afdeling Diessen slaat alarm: te weinig vrijwilli­gers voor collecte

28 mei DIESSEN - De KWF Kanker Bestrijding maakt zich zorgen over de toekomst van de vrijwilligersafdeling in Diessen. Er zijn dringend mensen nodig om te collecteren en om de organisatie opnieuw vorm te geven. Door het gebrek aan organisatoren werd er in Diessen in 2016 voor het laatst gecollecteerd voor wetenschappelijk kankeronderzoek.