Hoogwerker heeft weer last van storing tijdens inzet van brandweer: derde keer in korte tijd

DIESSEN - De brandweer rukte zondagavond uit voor een schoorsteenbrand aan de Hoogbocht in Diessen. Bij het blussen van de brand werden een tankautospuit en een hoogwerker ingezet. Laatstgenoemde voertuig kon echter niet worden gebruikt vanwege een storing. Dat meldt de brandweer uit Diessen op Instagram.

Het is de derde keer in korte tijd dat een hoogwerker van de brandweer in deze regio kuren vertoond. Op 10 maart tijdens het assisteren bij een medisch incident kreeg de brandweer ook te maken met een storing.

Een gewonde vrouw werd in een hoogwerker gezet maar toen de brandweer deze wilde laten zakken, stopte het voertuig er plotseling ermee. Door een storing was het niet meer mogelijk om de hoogwerker te bedienen. Alle denkbare noodsystemen werkten niet meer.

Hoogwerker losschroeven

De brandweerlieden probeerden door het een en ander los te schroeven alsnog beweging in de hoogwerker te krijgen, maar de moeite was tevergeefs. Nadat er bepaalde onderdelen los waren gemaakt, konden ze de bak deels laten zakken, tot ongeveer twee meter schuin boven de grond. Zes brandweerlieden tilden de vrouw uiteindelijk uit de bak zodat ze op een brancard en daarna in de ambulance kon worden gelegd. Een tweede hoogwerker van de Tilburgse brandweer werd voor de zekerheid opgeroepen.

Schoorsteenbrand Oisterwijk

Nog geen twee weken daarvoor bij een nacontrole van een schoorsteenbrand aan de Apolloweg in Oisterwijk zou een hoogwerker ook al kuren hebben vertoond. Die keer wilde de hoogwerker niet omhoog. Er was geen sprake van een spoedsituatie, maar ook toen werd een tweede hoogwerker van de brandweer in Tilburg centrum opgeroepen. De defecte hoogwerker kon teruggereden worden.

Zondagavond in Diessen gebeurde het dus weer dat een hoogwerker van de brandweer hinder ondervond van een storing.

