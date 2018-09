Hopplukkers gezocht in Hilvarenbeek: de oogst bij De Roos is enorm

Bouwplan Van Dal krijgt steun, maar roept vragen op over Slibbroek

30 augustus HILVARENBEEK - Het plan van Jos van Dal om 10 woningen te bouwen aan de Tilburgseweg in Hilvarenbeek kan op instemming rekenen van de Beekse politiek. Die ziet daardoor wel een ander vraagstuk opdoemen: wat betekent de nieuwbouw voor toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het nabijgelegen bedrijventerrein Slibbroek? Het is de enige plek in de gemeente waar ondernemers nog ruimte hebben.