‘Ik mag gelukkig nog iedere week een rondje rijden, om de motor en accu aan de gang te houden’

,,Ik mag gelukkig nog iedere week een rondje rijden”, zegt buurtbuschauffeur Sjef Joosen (71) uit Hilvarenbeek. ,,Dat is om de motor en accu aan de gang te houden. Dan rijd ik vanaf hier via Middelbeers naar Spoordonk, dan richting Oisterwijk en via een stukje snelweg terug. Ik mag niet op de route komen, want anders denken mensen dat we weer rijden.”

Klein geluk, voor chauffeur die al zeven jaar rijdt. ,,Dan heb ik even mijn momentje, maar we zien het natuurlijk liever anders.”

Quote We krijgen geen toestem­ming voor kuchscher­men omdat het gezien wordt als personenau­to Sjef Joosen, buurtbuschauffeur

Want de buurtbussen staan al een tijdje stil. Half maart werd besloten de roodwitte busjes die acht personen kunnen vervoeren, twee weken uit de dienstregeling te halen. Dat werd al snel 1 juli en daarna 1 september, maar voorlopig wordt er alsnog niet gereden.

,,Nu wordt gesteld dat de busjes niet coronaproof te maken zijn, en we krijgen geen toestemming voor kuchschermen omdat het gezien wordt als personenauto”, zegt Joosen.

Mondkapjes

Er zijn dan ook nogal wat verschillen met de reguliere bus. ,,We helpen mensen met hun rolstoel of rollator en hebben tijdens het inchecken vaak een contactmoment met passagiers. Die zijn soms niet zo handig met een pasje en geven dat dan aan ons.”

In de tussentijd wordt onderzoek gedaan hoe buurtbussen toch weer zouden kunnen rijden. ,,Dan moet er andere apparatuur komen om in te checken en moeten mondkapjes verplicht zijn. Anderhalve meter afstand houden wordt lastig in zo’n busje.”

Quote Ik denk dat we dit jaar niet meer gaan rijden Sjef Joosen, buurtbuschauffeur

Joosen heeft een hard hoofd in een snelle hervatting. ,,Ik denk dat we dit jaar niet meer gaan rijden.” Dat geldt in het geval van Buurtbusvereniging Hilvarenbeek, waar Joosen secretaris van is, voor drie busjes en vijftig chauffeurs. ,,We hebben drie diensten per dag. In Brabant alleen al staan er meer dan zestig busjes stil, landelijk driehonderd.”

Onder chauffeurs is verdeeldheid over de vraag al dan niet te rijden. Een enquête onder de chauffeurs van Buurtbusvereniging Hilvarenbeek leverde een kleine meerderheid op om weer te gaan rijden; als het weer mag tenminste en de omstandigheden dat mogelijk maken. ,,Met beschermende maatregelen zou ik het zelf ook wel aandurven”, zegt Joosen. ,,Als aan voorwaarden als een mondkapje voldaan wordt.”

Quote Vergeet niet dat veel chauffeurs en hun partners in de risico­groep vallen. Gemiddeld zijn onze mensen een jaar of zeventig. Sjef Joosen, buurtbuschauffeur

,,Vergeet niet dat veel chauffeurs en hun partners in de risicogroep vallen”, zegt Joosen. ,,Gemiddeld zijn onze mensen een jaar of zeventig. Tot je 79ste mag je rijden.”

Allemaal vrijwillig, maar desondanks mist de chauffeur zijn ‘werk’. ,,Je mist de klanten, het contact, de regelmaat van de diensten. We kennen veel vaste passagiers die gebruik maken van de buurtbus. Die naam is ook tweeledig hè, een bus die in de omgeving rijdt, maar ook een bus om te ‘buurten’, een praatje te maken.”

Gloednieuw

Voorlopig blijft het voor Joosen bij de wekelijkse ritjes om de busjes niet vast te laten roesten. En dat terwijl juist in april drie gloednieuwe Mercedes-busjes werden afgeleverd. ,,Die hebben nog amper kilometers op de teller, maar ze rijden fantastisch.”