In Hilvarenbeek hoeft Reusel-De Mierden ook niet aan te kloppen

Ingenieurs­bu­reau Heemskerk uit Diessen adviseert al een halve eeuw melkveehou­ders

24 juni DIESSEN - Toen Piet Heemskerk 50 jaar geleden zijn Ingenieursbureau Heemskerk in zijn garage aan huis in Hilvarenbeek startte kon hij niet vermoeden dat het bedrijf uit zou groeien tot een familiebedrijf met een schat aan ervaring in de internationale melkveehouderij. Zoon Eric staat nu het roer. Zelf is de inmiddels 81-jarige Heemskerk nog altijd actief als adviseur.