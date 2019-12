Inwoners Haghorst praten mee over toekomst van het dorp

HAGHORST - Wat moet er in Haghorst gebeuren om de leefbaarheid van het dorp in de toekomst te waarborgen en te verbeteren? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst die de gemeente en dorpscoöperatie Haghorst op 9 september houden.

De bijeenkomst is het begin van een reeks avonden waar de inwoners met elkaar in discussie moeten gaan over de toekomst van het dorp. Het gaat dan over de vraag wat er moet gebeuren met de basisschool in het dorp, maar bijvoorbeeld ook over de organisatie van de zorg, duurzaamheid, sport, cultuur en de ruimtelijke inrichting van Haghorst.

Visie

De discussieavonden moeten uiteindelijk leiden tot een allesomvattende sociaal-ruimtelijke visie voor de komende tien tot twintig jaar. ,,Het belangrijkste is dat de inwoners zelf met ideeën komen", aldus wethouder Ted van de Loo. ,,Zij weten het beste hoe de kern Haghorst in elkaar steekt en wat er zou moeten gebeuren. De bevolking moet zelf aan de slag."

Het is volgens Van de Loo niet zo dat er een 'verlanglijstje' met wensen kan worden ingediend. De inwoners moeten samen met de gemeente de mogelijkheden verkennen. De wethouder hoopt dat er eind dit jaar een visie ligt waar de gemeenteraad mee aan de slag kan.

Multifunctioneel centrum

De dorpscoöperatie in Haghorst onderzoekt al langer de mogelijkheden voor de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in het dorp. Ontmoetingszaal d'n Deel, basisschool Sint Jozef en de gymzaal zijn allemaal sterk verouderd en de coöperatie ziet daar graag een nieuw complex voor in de plaats. De dorpscoöperatie had daarvoor sportpark De Haan op het oog, maar over die locatie bestaat verdeeldheid in het dorp.