Jongen (17) bedreigt meisje (16) met mes in Hilvarenbeek: slachtoffer rent hard weg

Bordjes maken kraamvisi­te wegwijs na Esbeekse babyboom

3 januari ESBEEK - Er werd in Hilvarenbeek het afgelopen jaar veel gehamerd op de noodzaak voor starterswoningen in de dorpskernen. Want starterswoningen betekent nieuwe aanwas en dat is goed voor de leefbaarheid. In Esbeek is de noodzaak voor nieuwe aanwas goed doorgedrongen, zo blijkt uit een heuse babyboom.