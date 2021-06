Joris en Rik verfden huis oranje om de EK-sfeer erin te houden: ‘Het begon bij een pot bier’

Spoorpark is vol, safaripark helemaal leeg: 'Cruciaal om in mei open te zijn’

2 april Geen rijen voor de kassa, uitgestorven horecagelegenheden en geen gezinnetjes op safari. Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek ligt er alweer een aantal maanden verlaten bij. Hoe anders gaat het er een stukje verderop aan toe. Bij mooi weer wemelt het in het Tilburgse Spoorpark - net als in parken in heel Nederland - van de buitenliefhebbers.