Kate Tempest laat haar storm woeden, dwars door onderbrekingen heen

Een half uur lang geeft ze acte de présence op de kleine 3FM Sessions stage. Buiten de reguliere programmering om, tussen de kramen met plantaardige bapao’s en gekruide kippendijen in. Haar publiek zit op stoeltjes en aan tafeltjes om het bescheiden podium heen, een intieme setting waar haar poëtische parabelen prima in zouden moeten gedijen. Qua sfeer kan het niet verder van het hoofdpodium afstaan, hemelsbreed ligt het er slechts op een steenworp afstand vandaan. Precies dat is wat er roet in het eten gooit.

Kracht van woorden

Verhalen

Vergeet daar overigens ook de beats niet bij. Nerveuze synthesizers zwellen even traag als dreigend aan, terwijl Tempest van Best Kept Secret haar eigen Speakers’ Corner maakt. Met evenredig opklimmend vuur in haar stem oreert ze over de “palaces of democracy”, waar men “Liberty, progress and hope” vindt, “But dont pay attention to what’s dangling from the rope.” Allemaal in dat heerlijke, Engelse accent. “Waar maakt dat meisje zich boos over?” vraagt een dame achterin, maar voor wie zich in haar verhalen mee laat voeren bestaat daar geen enkele twijfel over.