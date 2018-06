Kermis kleurt Hilvarenbeek ook van boven

De onnavolgba­re chemie in de chaos van Wavves

10 juni HILVARENBEEK - 'This conversation's getting boring', zo luidt de tekst van 'Way Too Much', het nummer waar de Amerikaanse surf punks van Wavves hun set op Best Kept Secret mee openen. 'Boring' is echter het allerlaatste woord waarmee bezoekers van dat optreden hun ervaring zullen omschrijven.