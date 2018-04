Kleinschalig sfeertje in Hilvarenbeek: folk met marshmallows op de Vrijthof

'Scheu­ring Gemeen­schaps­lijst had niets te maken met raadsbreed akkoord in Hilvaren­beek'

24 april HILVARENBEEK - Is er nog sprake van een raadsbrede samenwerking in de gemeente Hilvarenbeek nu raadslid Silvia Bloemsma uit Gemeenschapslijst is gestapt en als éénmansfractie verder gaat? Gon Boers, fractievoorzitter van HOI Werkt en kartrekker van het raadsbrede akkoord, hoopt woensdag antwoord te krijgen op die vraag. Dan gaat ze met Bloemsma om tafel.