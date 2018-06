Koning Willem-Alexander verrast gemeente Hilvarenbeek met informeel bezoek

Wijk Gelderak­kers in Hilvaren­beek heeft maar één ontslui­tings­weg, fractie Gemeen­schaps­lijst is bezorgd

5 juni HILVARENBEEK - De nieuwe wijk Gelderakkers I in Hilvarenbeek is zo goed als afgerond, maar om de wijk in en uit te komen zijn de bewoners aangewezen op één ontsluitingsweg; de Zadelmaker. De Gemeenschapslijst maakt zich zorgen en heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerssituatie.