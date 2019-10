Koninklijke onderscheiding voor Lucien Raaijmakers uit Hilvarenbeek

Raaijmakers heeft zich sinds 1977 ingezet voor diverse verenigingen, musea en organisaties op het gebied van militair erfgoed. Zo is hij meer dan veertig jaar lid van Keep them Rolling, een organisatie die zich inzet voor instandhouding van oude militaire voertuigen. Ook is hij sinds 1990 op vrijwillige basis conservator en assistent-museummanager in het Geniemuseum in Vught.