Lachen maar! Esbeek zet tweehonderd inwoners op de kiek: ‘Een cadeautje om erbij aanwezig te mogen zijn’

ESBEEK - Een groepsfoto maken met zo’n tweehonderd personen? Da’s nog knap lastig. En in coronatijd al helemaal. Toch gebeurde het gisteren in Esbeek, ter afsluiting van de jurering voor de Europese Dorpsvernieuwingsprijs.

,,Hier vooraan staan nog stoelen leeg en daar onder de bomen sta je te veel in de schaduw.” De stoelen worden nog maar een keer verschoven als het programma iets uitloopt, maar als de deuren van Schuttershof opengaan en Piet Verhoeven met zijn gevolg onder wie twee juryleden, naar buiten komt, worden de stoelen verder op hun plek geschoven.

Verhoeven heeft zijn werk erop zitten met de oprichting en de aansturing van de Esbeekse coöperatie, nu is het voor hem vooral genieten. De regie voor de foto laat hij graag over aan Corne Smolders, meer grijze haren in zijn snor krijgt hij er niet meer van.

Als eindelijk iedereen zijn gezicht in de juiste plooi heeft en de fotograaf boven op een trap is opgesteld, gaan héél even de punten van Verhoeven zijn snor omhoog. Het is een subtiel gebaar en pas bij de uitslag van de Europese competitie begin volgend jaar, zal het resultaat te zien zijn.

Een cadeautje

,,Het is toch een cadeautje om bij zoiets aanwezig te mogen zijn”, zegt Frank Mannaerts. Samen met zijn partner Margot woont hij nu een jaar in Esbeek, en ze noemen het de beste keuze die ze ooit konden maken. ,,We gingen een huis bezichtigen en nog voordat we er waren zei iedereen ‘hallo’ en goedendag’ tegen ons”, blikt hij terug. ,,We waren al verknocht aan Esbeek nog voordat we het huis gekocht hadden.”

,,Wij willen er graag even bij zijn omdat het ook voor de jeugd belangrijk is om hieraan bij te dragen”, zegt Jimi Mons (12). Samen met haar tweelingbroer Kes is ze een van de jongeren op de foto.

Iedereen eigen bijdrage geleverd

Jos van de Wouw heeft enkele kleinkinderen op schoot en behalve dat hij daarmee bijdraagt aan de jeugdige uitstraling van de foto, heeft hij ook al ruim zijn bijdrage geleverd aan de coöperatie en zo indirect de Dorpsvernieuwingsprijs. ,,Ik heb destijds de bar van Schuttershof mee getimmerd en in coronatijd stond ik met mijn vrouw achter de bar”, legt hij uit.

Zo heeft vrijwel elke Esbekenaar zijn eigen verhaal over de participatie bij de coöperatie en daarmee de Dorpsvernieuwingsprijs. ,,Ook de Heemkunde wordt goed betrokken bij alles wat ontwikkeld wordt in Esbeek”, legt Bert Schilders uit. ,,Daarom was het heel vanzelfsprekend dat er vandaag bij de jurering aandacht aan gegeven werd.”

De twee juryleden, de burgemeester van Sittard en een inwoner van het Duitstalige Büllingen (België) hebben ogen te kort om waar te nemen wat er om hen heen gebeurt. Maar wat er zich achter hen ook afspeelt, als zij thuiskomen kunnen ze zeggen: we hebben de foto nog!