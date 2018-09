Landbouwers en loonwerkers opgelet, Big Hilvarenbeek is watching you

Smalle wegen

Volgens wethouder Ted van de Loo zijn alle landbouwers en loonwerkers benaderd via de ZLTO en Cumela, de brancheorganisatie voor loonwerkers. ,,We vragen om extra aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid in de oogsttijd. Ook doen we een beroep op hen om de smalle wegen in de dorpskernen zoveel mogelijk te vermijden. Met de wijkagenten is daarnaast afgesproken dat zij - met name in de dorpskernen - controleren op verkeersveilig gedrag van de chauffeurs van landbouwvoertuigen. Er wordt bijvoorbeeld strikt gehandhaafd op handsfree bellen en snelheid.”