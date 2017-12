Lerarenstaking, maar dan anders: leerlingen Hilvarenbeek zingend op weg naar Rijksmuseum

College Hilvarenbeek verdeeld over deal met Laco

12:02 HILVARENBEEK - De overeenkomst die wethouder Jan van de Wiel (CDA) heeft bereikt met Laco over de herontwikkeling van de huidige locatie van de Hispohal, wordt niet door het hele Hilvarenbeekse college van B en W gesteund. Wethouders Silvia Bloemsma (Gemeenschapslijst) en Bernd Roks (VVD) nemen een minderheidsstandpunt in. Ondertussen blijft supermarktketen Aldi aandringen op gesprekken over een alternatief plan.