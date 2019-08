Losgaan op Decibel outdoor: ‘We stuiteren, stampen en springen’

HILVARENBEEK - Komend weekend is de achttiende editie van Decibel Outdoor. Het hardcorefestival, dat voor de veertiende keer plaatsvindt op de Beekse Bergen, kent voor het eerst twee festivaldagen. Eerder was zaterdag de enige festivaldag en was er op vrijdag op de camping een zogenaamde pre-party te doen en op zondag een afterparty. Vanaf dit jaar gaat het festivalterrein behalve op zaterdag ook op zondag open.

Festivalorganisator B2S sloot onlangs met Libéma, eigenaar van de Beekse Bergen, een nieuwe tienjarige huurovereenkomst. Het festival herbergt dertien stages, waar ruim tweehonderd dj’s optreden. Bekende namen uit de hardcore-scene die komend weekend draaien, zijn Paul Elstak, Angerfist, Brennan Heart, Gunz for Hire, Headhunterz en Radical Redemption. Dagkaarten kosten 80 euro en zijn nog verkrijgbaar.

Brabants Dagblad ging in gesprek met drie doorgewinterde Decibel-liefhebbers.

Peter Kiers.

Peter Kiers, 48 jaar, Tilburg, vrijwilliger poppodium 013:

‘Soms schud je alleen maar handjes’

,,Nog een paar dagen... Ja, het aftellen is gestart. Ik ben daar twee weken geleden al mee begonnen. Zo gaat dat ieder jaar. Ik bezoek regelmatig een feestje, zoals Hard Bass en Qlimax. Maar Decibel Outdoor is voor mij hét festival van het jaar. Ik heb in totaal, even rekenen, zeventien edities bijgewoond. Ook de eerste edities, die nog plaatsvonden in Mijnsheerenland en Gorinchem. Alleen de editie in 2006 miste ik.

De totaalbeleving maakt het festival zo speciaal. Ik ga altijd drie dagen, van vrijdag tot en met zondag. Twee nachten op de camping, dat heeft écht iets magisch. De ligging, overal verlichting, tussen het bos: dat maakt Decibel, maar vooral de camping heel uniek. We gaan dit jaar met een man of zeventien. De jongste is denk ik 18, de oudste 64. Het leeftijdsverschil maakt helemaal niets uit, iedereen accepteert elkaar zoals ie-is. Wat ook leuk is op het festival: soms ben je alleen maar handjes aan het schudden omdat je telkens bekenden tegenkomt.

Ik ben een echte liefhebber van 'feestjes'. Het begon voor mij in 1988, toen de muziekstijl house in dit land bekend werd. Vanaf toen ben ik meegegroeid met de scene, tot de dag van vandaag. Ik ben een grote hardstyle-liefhebber. Al golft het ook wel op en neer hoor. De laatste tijd haal ik veel plezier uit hardcore, omdat er in de nieuwste hardstyle nummers veel 'breaks', zeg maar tussenstops, zitten. In hardcore zit nu meer 'drive', dan kun je lekker doordansen. Inderdaad, dansen. Ik ben 48, stampen zoals de jeugd zie je mij niet doen, haha. Gewoon, lekker bewegen op mijn eigen manier. Dan is het mooie van de scene: niemand kijk je op dat soort dingen aan.''

Judith Buter

Judith Buter, 38 jaar, Tilburg, projectleider VluchtelingenWerk Zuid-Nederland:

'Ik heb altijd keuzestress'

,,Er draaien zoveel dj's op Decibel, dat ik altijd keuzestress heb. Komende zaterdag draaien er drie dj's op hetzelfde tijdstip en ik wil ze allemaal zien. Dat wordt lastig! Soms kijken we de ene helft van een set, om vervolgens snel naar de andere stage te rennen, om daar ook nog een halve set mee te pakken. Ik wil Thera, B-Frontliner, Anime, Atmozfears, Dogfight, Sound Rush en Headhunterz sowieso zien. Qua programmering heb ik niks te klagen, dat zit altijd wel goed op Decibel.

Zo'n twaalf jaar geleden, in 2007, raakte ik verslaafd aan het bezoeken van festivals. Het eerste festival dat ik toen bezocht, was Decibel Outdoor. Daar bewaar ik geweldige herinneringen aan. De sfeer op Decibel is echt niet te evenaren. Ik ga sowieso een heel weekend op de camping. De sfeer, zo tussen de bomen, is geweldig.

Normaal ben ik niet zo van de randprogrammering, maar als je een heel weekend weg bent, is het wel leuk dat je op de camping bijvoorbeeld naar de bioscoop kunt. Of zo'n opblaasbare stormbaan, best grappig.

Verder is het puur genieten van de muziek en de Decibel-beleving. En hoe ik dans? Ik doe alles. Het ligt aan de muziek hoor. Maar we stuiteren, stampen en springen. Of 'klaplongen', een apart dansje, haha.''

Wesley Ruivenkamp.

Wesley Ruivenkamp, 27 jaar, Uden, glaszetter:

'Iedere artiest heeft zijn eigen verhaal'

,,Ik bezoek veel hardcorefeesten, maar geen enkel feest kan tippen aan Decibel. De energieke sfeer, de snelheid van de muziek, de mensen: alles klopt. Ikzelf vind het fijn dat er veel dj's van de partij zijn die euforische hardstyle draaien, mijn favoriete stijl. Die melodieuze klanken mis ik nog wel eens op andere feestjes.

Nu is er op Decibel voor ieder wat wils, dus in dat opzicht hoeft geen enkele liefhebber van de hardere stijlen denk ik te klagen. Sub Zero Project, Wildstylez en Keltech wil ik graag zien. Zij maken tracks die echt bij je binnenkomen. Dat vind ik mooi aan de scene: iedere artiest vertelt zijn eigen verhaal, creëert een beleving. Dat beleef je op een festival als Decibel.