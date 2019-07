Magneetvisser hengelt mortiergranaat uit water in Haghorst

Eerste Esbeekse artist in residence zwaait uit met eindexpo en onthulling muurschil­de­ring

16:04 ESBEEK - Juliana Rios, de eerste artist in residence in Esbeek, opent op vrijdag 26 juli haar eindexpositie in voormalige basisschool De Wingerd. De expositie laat het werk zien dat de Colombiaanse kunstenares heeft gemaakt tijdens haar verblijf van drie maanden in Esbeek.