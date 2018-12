Maker van Spaans kindertheater even terug op Hilvarenbeekse bodem. ‘Kinderen zijn er dol op’

Groep Bloemsma: ‘Extra kosten Roodloop in Hilvaren­beek te laat aan raad voorgelegd’

21 december HILVARENBEEK - Het college in Hilvarenbeek had de gemeenteraad eerder moeten informeren over de financiële risico’s rond sporthal De Roodloop. Dat zei Groep Bloemsma donderdag in een stemverklaring tijdens de behandeling van de Najaarsnota 2019. Uit de nota blijkt dat de gemeente 85.000 euro heeft moeten bijleggen voor de afwerking van de fitnessruimte in de sporthal.