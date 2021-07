Man (50) opgepakt voor mishandeling van drie tieners (13, 16 en 17) in Goirle

Half Hilvaren­beek leerde zwemmen van badmeester Nico (64), dorp zwaait hem op unieke manier uit

1 mei HILVARENBEEK - Hij zette zich sinds de eerste openingsdag van Laco Hilvarenbeek in om alle inwoners van zijn gemeente te leren zwemmen. Generaties zwommen met hem op. Maar voor badmeester Nico Aarts (64) is de tijd aangebroken om zijn duikbril aan de wilgen te hangen. Iets wat Laco niet zomaar voorbij laat gaan. In heel de gemeente Hilvarenbeek staan houten poppen van Nico waar mensen mee op de foto kunnen: ,,Een feestelijk manier om hem in deze tijd toch in het zonnetje te zetten!”