Man (57) uit Esbeek betrapt op rijden onder invloed, stapt vier uur later weer in auto

Beekse Bergen wordt het decor van de vierde Nederland­se veldrit­cross in de Wereldbe­ker

Nederland krijgt er een nieuwe veldrit bij. De cross gaat plaatsvinden op Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Het wordt zodoende de vierde Nederlandse Wereldbeker in het veldritseizoen, naast Rucphen, Hulst en Hoogerheide. De nieuwe cross vervangt de Grote Prijs van Brabant in Rosmalen.

14 februari