Man bekneld onder zitgrasmaaier in Diessen

Bestuurder (23) botst in Oisterwijk, vlucht in paniek weg maar komt later weer terug

20 mei OISTERWIJK - De automobilist die zondagavond de macht over het stuur verloor en daardoor een ravage aanrichtte op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk, is na het ongeluk uit paniek weggevlucht. Niet veel later kwam hij weer terug. Dat meldt de politie op Twitter.