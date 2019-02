Man redt bestuurster uit auto die op dak in sloot ligt bij A58 Hilvarenbeek

Niet langer ‘Friet zonder Lies’: frietbak­ster weer aan de slag in Esbeek

13 februari HILVARENBEEK/ESBEEK - Wie de ‘friet van Lies’ in Hilvarenbeek mist, kan gelukkig in maart terecht in Esbeek. Want daar staan Annelies en Johan dan in cafetaria De Bank. ‘Friet zonder Lies is als een beer zonder klauw, een frika zonder del. Geef ons Lies terug’, zo luidt het op Facebook.