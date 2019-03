Man rijdt rechtdoor over rotonde en klapt tegen boom in Diessen

video Hilvaren­beek­se fietsster (53) komt onder betonwagen terecht in Helmond

27 februari HELMOND - Op de Mierloseweg in Helmond is woensdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een 53-jarige fietsster uit Hilvarenbeek is daar omstreeks 10.15 uur onder een betonwagen gekomen. De bestuurder van de betonwagen, een 50-jarige man uit Aarle-Rixtel, is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau.