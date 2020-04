Man uit Sprang-Capelle thuis aangehouden voor overval op Aldi in Hilvarenbeek

Voor Jan Bolck kwamen Lee Towers en Maywood naar disco D'n Bolck

26 april ‘Bij D’n Bolck komt goei volk.’ In de jaren tachtig was het de vaste slogan in de advertenties van Café-Dancing D’n Bolck in Biest-Houtakker. Veel vijftigers en zestigers uit de regio hebben er mooie herinneringen aan. Oprichter van deze populaire disco Jan Bolck overleed afgelopen donderdag op 74-jarige leeftijd.