Marjan Strijbosch stapt in het huwelijksbootje in Esbeek: 'Goed werk heeft tijd nodig'

ESBEEK - Marjan Strijbosch geeft niet graag de touwtjes uit handen, maar op 17 september moet ze er toch echt aan geloven. Dan stapt Eindhovens enige echte diva in het huwelijksbootje in Esbeek met 'haar' Gerard Lankamp. „Alleen zondag mag iemand anders mijn zaakjes regelen.”

Een sprookjeshuwelijk. Dat moet het worden, zondag 17 september 2017 in en rond Huize Rustoord in Esbeek. Bloemen, pracht en praal, een superlocatie en veel gasten. „Ja ik heb me weer eens laten gaan”, bekent de Eindhovense modediva en miljonair Marjan Strijbosch.

Lees verder onder de video.

Strakke looks

Haar leeftijd is een mysterie „Ik ben 39 forever”, zegt ze steevast. Haar strakke looks heeft ze van haar moeder, de vrouw die het stijlicoon naar eigen zeggen de sterke genen meegaf. „Zonder haar was het me niet gelukt. Gelukkig is ze 92 jaar geworden, maar ik mis haar nog steeds.”

Dat zal zondag niet anders zijn als het hoge woord eruit komt. In haar penthouse op de bovenste etage van de Admirant in Eindhoven is Strijbosch druk met de laatste loodjes van wat een knalfeest moet worden. Tussen alle glitter en glamour licht ze alvast een tipje van de sluier.

Lachend: „Figuurlijk dan, want over mijn bruidsjaponnen zeg ik helemaal niets. Behalve dan dat ik er die dag drie draag en dat ik ze allemaal zelf ontworpen heb. Ze zijn overigens in Libanon gemaakt. Het was nog een hels karwei om ze ingevoerd te krijgen.” En haar kersverse echtgenoot Gerard Lankamp, in de regio ook bekend als de voormalige uitbater van café Jo d'n Urste in Valkenswaard? „Die gaat natuurlijk in een pak.”

Hoop geregel

De bruid in wording hoopt op mooi weer. „Dat zou fantastisch zijn, maar zondag straal ik de hele dag, dus dat komt goed.” Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt toch een immense tent bij het landgoed opgebouwd. „Ja, als je het goed wilt doen, is een bruiloft een hoop geregel. Duur ook trouwens.”

Volledig scherm Huize Rustoord in Esbeek. © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

Oh ja, wat is het prijskaartje dan? „Hmmm, dat weet ik zo niet precies, maar je kunt er een mooie Rolls-Royce van kopen.” Strijbosch kan het weten, want in de parkeerkelder pronkt zo'n auto met een engeltje. De bolide draagt met 1-MARJAN een bijzondere (Belgische) nummerplaat.

Maar waarom kwam het huwelijksbootje pas zo laat op stoom? „Goed werk heeft tijd nodig zullen we maar zeggen. En bovendien wil ieder meisje toch één dag een prinses zijn. Ik dus ook.” Het duurde alleen even voordat Marjan Strijbosch in de persoon van Gerard Lankamp haar prins op het witte paard tegenkwam.

Hoewel. „Het is zondag exact 35 jaar geleden dat ik Marjan voor het eerst zag”‚ weet de bruidegom nog. „Het was bij Jo d'n Urste in Valkenswaard. Maar de tijd was er toen nog niet rijp voor. We gingen elk ons eigen weg tot onze paden elkaar 4,5 jaar geleden weer kruisten. Mijn eigen huwelijk was na 25 jaar op de klippen gelopen. En de vonk tussen mij en Marjan sloeg nu wel over.”